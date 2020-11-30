اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يلتقى بسفير الدنمارك لدى مصر لبحث سبل توطيد العلاقات.. صور

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:21 م
محافظ الإسكندرية يلتقى بسفير الدنمارك لدى مصر لبحث سبل توطيد العلاقات.. صور محافظ الاسكندرية وسفير الدنمارك
الإسكندرية جاكلين منير

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إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم سفين أولينج سفير دولة الدنمارك لدى مصر، وذلك في إطار توطيد العلاقات وآفاق التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات . 
 
وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير في زيارته للإسكندرية العاصمة الثانية لمصر ، مشيدا بمستوى العلاقات الاستراتيجية المصرية الدنماركية وكذا العلاقات التجارية والاقتصادية التى شهدت طفرة وتطورا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، وشهدت تبادلا اقتصاديا وصل إلى مليار دولار .
 
وأوضح "الشريف"، أن جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية لديها العديد من رجال الأعمال ويعملون في العديد من المجالات في مختلف أنحاء العالم ، لذا لابد من تبادل الزيارات بين الجانبين الأمر الذي سيساهم في فتح آفاق تعاون بين المدينتين ، مؤكدا على إستعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات ، وتذليل أية عقبات لزيادة سبل التعاون خلال الفترة القادمة 
 
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن شركة "ميرسك " تعد من أكبر شركات النقل الملاحي بالإسكندرية، والإسكندرية تمثل 40% من اقتصاد مصر وبها أكبر الموانئ التي تستقبل الصادرات من جميع دول العالم وكذا تمتلك أكثر من 4500 مصنع صغير ومتوسط وكبير  ، مؤكدا على ضرورة دراسة  إبرام اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ، من خلال معرفة متطلبات السوق المصرية ، واحتياجات الإسكندرية  ، وكذا السوق الدنماركية للتبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
 
من جانبه لفت سفير الدنمارك إلى أن أكبر الشركات التي تعبر قناة السويس دنماركية تمثل 20% من الشركات، مؤكدا أن الإسكندرية من أكثر محافظات تميزا للدنمارك ، وأبدى رغبته في المزيد من التعاون وابرام اتفاقيات تعاون خاصة في مجال الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة . 
 
وأشار إلى أن من ضمن ما تمتاز به الإسكندرية، هو وجود الترام القديمة بها حتى الآن ، والتي من الممكن تطويرها للترويج للمدينة سياحيا ، وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بالفعل تم تطوير عربة ترام تعود إلى عام 1835، وأن الإسكندرية بها أسطول كبير قديم وحديث يعملان بالتوازي معا .
 
 
تبادل الهدايا التذكارية
تبادل الهدايا التذكارية

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


محافظ الاسكندرية

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سفير الدنمارك

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