محافظ الإسكندرية يلتقى بسفير الدنمارك لدى مصر لبحث سبل توطيد العلاقات.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم سفين أولينج سفير دولة الدنمارك لدى مصر، وذلك في إطار توطيد العلاقات وآفاق التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات .

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير في زيارته للإسكندرية العاصمة الثانية لمصر ، مشيدا بمستوى العلاقات الاستراتيجية المصرية الدنماركية وكذا العلاقات التجارية والاقتصادية التى شهدت طفرة وتطورا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، وشهدت تبادلا اقتصاديا وصل إلى مليار دولار .

وأوضح "الشريف"، أن جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية لديها العديد من رجال الأعمال ويعملون في العديد من المجالات في مختلف أنحاء العالم ، لذا لابد من تبادل الزيارات بين الجانبين الأمر الذي سيساهم في فتح آفاق تعاون بين المدينتين ، مؤكدا على إستعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات ، وتذليل أية عقبات لزيادة سبل التعاون خلال الفترة القادمة

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن شركة "ميرسك " تعد من أكبر شركات النقل الملاحي بالإسكندرية، والإسكندرية تمثل 40% من اقتصاد مصر وبها أكبر الموانئ التي تستقبل الصادرات من جميع دول العالم وكذا تمتلك أكثر من 4500 مصنع صغير ومتوسط وكبير ، مؤكدا على ضرورة دراسة إبرام اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ، من خلال معرفة متطلبات السوق المصرية ، واحتياجات الإسكندرية ، وكذا السوق الدنماركية للتبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه لفت سفير الدنمارك إلى أن أكبر الشركات التي تعبر قناة السويس دنماركية تمثل 20% من الشركات، مؤكدا أن الإسكندرية من أكثر محافظات تميزا للدنمارك ، وأبدى رغبته في المزيد من التعاون وابرام اتفاقيات تعاون خاصة في مجال الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة .

وأشار إلى أن من ضمن ما تمتاز به الإسكندرية، هو وجود الترام القديمة بها حتى الآن ، والتي من الممكن تطويرها للترويج للمدينة سياحيا ، وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بالفعل تم تطوير عربة ترام تعود إلى عام 1835، وأن الإسكندرية بها أسطول كبير قديم وحديث يعملان بالتوازي معا .