اليوم السابع
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مجلس الوزراء الكويتى يعتمد خطة عودة العمالة المنزلية اعتباراً من 7 ديسمبر

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 04:44 م
مجلس الوزراء الكويتى يعتمد خطة عودة العمالة المنزلية اعتباراً من 7 ديسمبر مجلس وزراء الكويت
أ ش أ

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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، مساء اليوم، الاثنين، اعتماد مجلس الوزراء لخطة عودة العمالة المنزلية، اعتباراً من 7 ديسمبر المقبل.
 
وأوضح المزرم - في بيان عبر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع "تويتر" - أنه سيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينار كويتي للعامل المنزلي الواحد، من غير تذكرة السفر؛ وذلك لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة.
 
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن في 19 نوفمبر الجارى، أن مجلس الوزراء أحيط علماً بالخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية من الخارج، مشيرا إلى أن المجلس كلف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

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كورونا

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