اليوم السابع
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قطع المياه 3 ساعات عن مدينة قها لأعمال غسيل الشبكات بالكلور غدا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:19 م
قطع المياه 3 ساعات عن مدينة قها لأعمال غسيل الشبكات بالكلور غدا محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مدينة قها، غدا الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل شبكات المياه بالكلور.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار  24 ساعة.


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