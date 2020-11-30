اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى ينظم ندوة عن الحفائر في مجال الآثار‎

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 11:24 م
قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى ينظم ندوة عن الحفائر في مجال الآثار‎ قصر الأمير يوسف كمال
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قصر الأمير يوسف كمال، بمدينة نجع حمادى شمالى محافظة بقنا، اليوم الاثنين، عن عقد ندوة علمية، الخميس المقبل، حول الحفائر في مجال الآثار الإسلامية.

 

وأوضح القصر، أنه سيحاضر في الندوة التي ستنظمها منطقة آثار نجع حمادي الساعة 10 صباحا بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي، الدكتور أحمد الشوكي، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامه طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور أبو بكر عبد الله، نائب رئيس القطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وعلى أحمد السيد، مدير عام أثار مصر العليا للآثار الإسلامية والقبطية.

 

 


اخبار قنا

اخبار محافظه قنا

اخبار عاجله

قصر يوسف كمال

الحفائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة