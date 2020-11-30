قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى ينظم ندوة عن الحفائر في مجال الآثار‎

قنا صابر سعيد

أعلن قصر الأمير يوسف كمال، بمدينة نجع حمادى شمالى محافظة بقنا، اليوم الاثنين، عن عقد ندوة علمية، الخميس المقبل، حول الحفائر في مجال الآثار الإسلامية.

وأوضح القصر، أنه سيحاضر في الندوة التي ستنظمها منطقة آثار نجع حمادي الساعة 10 صباحا بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي، الدكتور أحمد الشوكي، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامه طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور أبو بكر عبد الله، نائب رئيس القطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وعلى أحمد السيد، مدير عام أثار مصر العليا للآثار الإسلامية والقبطية.