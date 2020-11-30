قائد جبهة تحرير تيجراى يؤكد سيطرة الجيش الإثيوبى على عاصمة الإقليم

كتب سمير حسنى

أكد دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا، اليوم الاثنين، أن عاصمة الإقليم تحت سيطرة الجيش الإثيوبي، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الإخبارية الامريكية.

كان دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا، قال في رسالة نصية لرويترز، أمس الأحد، إن قواته استعادت بلدة أكسوم من قوات الجيش الإثيوبي.

يأتي زعم جبرمكئيل، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن الجيش سيطر على مقلي عاصمة إقليم تيجراي وأنهى العمليات العسكرية في الإقليم.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.، ومن الصعب التحقق من مزاعم أي من أطراف الصراع، إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيجراي، وتشديد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر.