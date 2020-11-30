اليوم السابع
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الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:46 ص
خالد صلاح
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فنزويلا تعلق إجراءات الحجر الصحي على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:06 ص
فنزويلا تعلق إجراءات الحجر الصحي على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم نيكولاس مادورو
أ ش أ

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أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، تعليق إجراءات الحجر الصحي الصارمة المفروضة على مستوى البلاد، اعتبارا من اليوم الإثنين، ورفع حظر التجول المفروض على جميع البلدات على طول الحدود الكولومبية والبرازيلية.
 
وقال مادورو -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن تخفيف الإجراءات سيستمر أربعة أسابيع للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية خلال شهر ديسمبر، مضيفا أن القيود ستستأنف في يناير،وبذلك، سيتمكن 53 قطاعاً من الاقتصاد - بما في ذلك الأحداث الرياضية والموسيقية وصالات الألعاب الرياضية والكافيتريات - من استئناف النشاط.
 
ونوه مادورو إلى أن البروتوكولات الصحية مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الإلزامي لمن يدخلون البلاد ستظل سارية، وكانت فنزويلا قد سجلت - حتى أول أمس السبت - 101 ألف و760 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و892 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

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فيروس كورونا

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