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طرد نائبة رئيس حكومة منطقة شينجيانج السابقة من الحزب الشيوعى الصينى

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:19 م
طرد نائبة رئيس حكومة منطقة شينجيانج السابقة من الحزب الشيوعى الصينى الصين - أرشيفية
كتب خالد إبراهيم

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طُردت رن هوا، النائبة السابقة لرئيس حكومة منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين من الحزب الشيوعى الصينى، وعُزلت عن منصبها العام بسبب انتهاكات خطيرة لانضباط الحزب والقوانين، حسبما أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى البلاد اليوم الاثنين.

وجاء إعلان اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب، ولجنة الرقابة الوطنية فى أعقاب تحقيق أجرته السلطات فى قضية رن، وهى أيضًا عضو سابق فى المجموعة القيادية الحزبية في حكومة المنطقة، بحسب وكالة "شينخوا" للأخبار.

وقالت هيئة مكافحة الفساد، إنه تبين أن "رن" قد استهزأت بالطموح الأصلى والمهمة التأسيسية للحزب الشيوعى الصينى وكانت غير موالية للحزب.

ووفقا لاستنتاج التحقيق، فإن "رن" فشلت فى الالتزام بقرار قيادة الحزب المركزية المكون من 8 نقاط بشأن تحسين السلوك فى العمل، وحضرت مآدب ووافقت على ترتيبات إنفاق باهظة أخرى قد تؤثر على التنفيذ العادل لواجباتها الرسمية، فضلا عن تلقيها هدايا وأموال.

ولفتت الهيئة إلى أن أفعال "رن" تشكل انتهاكا خطيرا لواجبات منصبها، ويشتبه فى تلقيها رشى، مضيفة أنه سيجرى مصادرة مكاسبها غير المشروعة وستحال الجرائم المشتبه بها إلى النيابة لمقاضاتها.


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حكومة منطقة شينجيانغ

الحزب الشيوعي الصينى

اخبار الصين

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