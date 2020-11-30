ضبط سيارة نقل تحمل 9 أطنان سكر تموينى غير صالح للاستهلاك بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط سيارة نقل تحمل 9 أطنان سكر تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمى، وذلك فى إطار الحملات المتواصلة لمديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، ضد راغبي التربح غير المشروع.

ويقول الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تم خلال الحملات الليلية ضبط سيارة نقل تحمل سكر تمويني تم فحصه بمعرفة مفتش الأغذية، وتبين أنه متغير في الخواص والرائحة ووجود مواد غريبة داخل الاكياس وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وبناء عليه تم التحفظ على السيارة وسائقها والكمية التى عليها من سكر تمويني تقدر بـ9 طن، وتحرر المحضر رقم 7520 جنح أ. د .ط القرنة ضد "أ. م. ج"، والعرض على النيابة العامة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية، على أنها تقوم بكامل طاقتها للعمل على ضبط كل ما هو مخالف، ووأد كل محاولات الغش التجاري والتدليس حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين، وأنه تم الضبط قبل التداول بالأسواق والوصول للمستهلكين وسيتم التصدي بكل حسم ضد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطنين، كما تؤكد المديرية عدم وجود أي أوراق أو أذون صرف لهذه الكمية المضبوطة من الشركة المصرية اثناء الضبط.

وكانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلو جرامات من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن ومحلات المواد الغذائية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، كما تم ضبط 650 كيلو جرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية لدي صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600 والتحفظ علي المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.