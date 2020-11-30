ضبط أسمدة زراعية مغشوشة وأغذية أطفال يشتبه فى عدم صلاحيتها بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بإشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر ومغشوشة داخل مخزن لبيع المبيدات والأسمدة بكفر الزيات، وضبط أغذية أطفال"سناكس" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كان وكيل وزارة التموين بالغربية قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى للمواطنين.

ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين بقيام بعض تجار الأسمدة الزراعية بعرض للبيع وتداول أسمدة زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وتسبب أضرار للمحاصيل الزراعية، وتم تشكيل حملة تموينية مكونة من مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقه مفتشى قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، وذلك للمرور بدائرة مركز كفر الزيات حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 37388لسنة 2020 جنح كفر الزيات ضد المسئول عن محل ومخزن مبيدات وأسمدة زراعية بناحية ادشاي، كفر الزيات وذلك لمزاولة نشاط الاتجار فى المبيدات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة و عرض للبيع اسمدة زراعية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وتم ضبط 7 طن اسمدة زراعية، مجهولة المصدر تم التحفظ عليها على ذمة المحضر وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم شن حملة بناحية كفر الزيات وقاد الحملة جرجس ميخائيل كبير مفتشى التموين بمديرية تموين الغربية وأشرف شرف مفتش بالمديرية ومحمود برغوث مفتش بالمديرية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة تموين وسط وغرب، وتم ضبط مصنع لتصنيع سناكس وتم تحريز 200 كرتونة سناكس فنجرز طعم الجبن بكل كرتونة 24 كيس و200 كيس بلاستيك سناكس العالمى طعم الكاتشب بكل كيس 12 كيس صغير يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كما تم ضبط 50 شيكارة مكرونة سناكس وزن 20كيلو الجوال تستخدم فى التصنيع بما يعادل طن، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.