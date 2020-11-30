شركة مقربة من أردوغان تحتكر 5 مناقصات لتوزيع مساعدات كورونا بـ33 مليون ليرة

كتب- هاشم الفخراني

فازت إحدى الشركات المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بـ5 مناقصات عقدتها بلدية قونية لتوزيع المساعدات على المحتاجين في ظل التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة كورونا.

وكشفت صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة، أن الشركة التي تمتلك واحدة من أكبر سلاسل المتاجر، ولم تذكرها صراحة، دخلت المناقصة دون منافسة مع شركات أخرى، لتربح الشركة من تلك المناقصات مايقرب من 33 مليون و600 ألف ليرة تركية، فيما بلغت خسائر البلدية من تلك المناقصة نحو 9 مليون ليرة.

يذكر أن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، قد هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب تغييره لشروط المناقصات أكثر من مائة مرة ليفوز بها المقربين من القصر الرئاسي وحزب العدالة والتنمية.