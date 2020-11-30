سكرتير عام الأقصر يفتتح مركز الخدمات التموينية الجديد بقرية الرزيقات بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مركزا جديدا لخدمة المواطنين بقرية الرزيقات بمركز أرمنت لتقديم الخدمات التموينية، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر .

وقال السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، إن المركز يتضمن عدد 7 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين وغرف حفظ المستندات وتم تخصيص عدد 2 شباك لكبار السن واصحاب الهمم وتبلغ مساحته حوالي 135 متر مربع وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلى وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويأتى ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.

وفى نفس السياق قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود وبرفقته الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، بمتابعة فعاليات القافلة الطبية لجميع التخصصات بالوحدة الصحية بنجع الوحدة بقرية الطود غرب، حيث تم الكشف على عشرات المرضى بالقافلة من أهالي نجع الوحدة والنجوع المجاورة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، أن القافلة تشمل جميع التخصصات الطبية بالمجان، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الطبية من تحاليل طبية وأشعة وكذلك صرف الأدوية من صيدلية الوحدة، مؤكداً أنها قامت بالكشف على أكبر قدر من المرضى من الاطفال والنساء والرجال وخاصة كبار السن، مضيفََا أن القافلة شملت جميع التخصصات من باطنة وجلدية وانف واذن وحنجرة وعظام واسنان واطفال ونساء وتوليد وعلاج وتحاليل طبيه وجراحه عامة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، إنه يوجد تعاون مشترك بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والإدارات التنفيذية الأخرى بالطود، وذلك فى سبيل تقديم أعلى خدمة متميزة للمواطنين بنجوع وقرى ومدينة الطود، متمنيا أن تجوب مثل هذه القوافل باستمرار باقي النجوع والقري بالمركز لخدمة جميع المواطنين بالمركز.



السكرتير العام للأقصر يفتتح مركز جديد للخدمات التموينية بقرية الرزيقات



مركز جديد للخدمات التموينية بقرية الرزيقات