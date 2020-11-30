اليوم السابع
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سفير أمريكا فى اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:57 م
سفير أمريكا فى اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة اليمن
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، السفير الأمريكي في اليمن طالب بتنفيذ اتفاق الرياض على وجه السرعة.

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثى بحق المدنيين فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.
 
وتتقدم مصر بخالص التعازى والمواساة لليمن الشقيق وأسر الضحايا فى هذا المُصاب الأليم، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.
 
هذا، وتُعيد مصر التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الانسانية المُمتدة التى تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.

اليمن

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الحوثيين

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