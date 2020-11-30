اليوم السابع
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الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:46 ص
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زعيم قوات تيجراى يؤكد استمرار القتال بالقرب من عاصمة الإقليم

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:30 ص
زعيم قوات تيجراى يؤكد استمرار القتال بالقرب من عاصمة الإقليم دبرصيون جبرمكئيل
رويترز

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قال زعيم قوات المتمردين في إقليم تيجراي الإثيوبي اليوم الاثنين إنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة مقلي عاصمة الإقليم بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.

وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لرويترز في رسالة نصية إن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الإريترية لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ومن الصعب التحقق من ادعاءات أي طرف نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيجراي بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر.

 


إقليم تيجراي

اثيوبيا

دبرصيون جبرمكئيل

الحكومة الإريترية

مدينة مقلي

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