اليوم السابع
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رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية فى كفر الشيخ بتكلفة مليون جنيه

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:37 م
رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية فى كفر الشيخ بتكلفة مليون جنيه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد محافظة كفر الشيخ، رفع كفاءة الإنارة والمحولات تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جار تنفيذ خطة رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بتكلفة مالية مليون و726 ألف جنيه، مؤكدا أن التوسعات العمرانية، وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار.

وأضاف نورالدين، أنه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال 4 محولات بصرف محول قدرة 500 ك. ف.أ لمحول دار المناسبات بقرى شرق مدينة كفر الشيخ بتكلفة 447 ألف جنيه، ورفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال بـ10 محولات بصرف محولين قدرة 800 ك.ف.أ لمحولات "أبو عيسوى - عمر أفندي" بمدينة الحامول بتكلفة 972 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال بـ3 محولات بصرف 1 محول قدرة 300 ك.ف.أ لمحول الكوم بمدينة مطوبس بتكلفة 307 ألف جنيه، وذلك لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن نتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال، أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين، وجار استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.

 


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