اليوم السابع
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رئيس وزراء فلسطين يؤكد أن إسرائيل تفرض أمرا واقعا بتوسعها الاستيطاني

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:11 ص
رئيس وزراء فلسطين يؤكد أن إسرائيل تفرض أمرا واقعا بتوسعها الاستيطاني محمد اشتيه
وكالات

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن إسرائيل "تفرض أمرا واقعا متدهورا من خلال التوسع الاستيطاني"، والاستيلاء على الأراضي وحصار غزة وعزل القدس، وانتهاك القانون الدولي.
 
وفي تصريح له خلال لقائه وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس في رام الله، دعا اشتيه دول العالم إلى "منع هذا الأمر والدفع لإنهاء الاحتلال"، مطالبا سويسرا بحماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بفلسطين، والانخراط في خلق مسار سياسي جدي وحقيقي على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية لكسر الأمر الواقع.
 
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني انفتاح القيادة الفلسطينية على العودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة مستندة إلى القانون الدولي، ومع الأخذ بالدروس والعبر التي أدت لفشل العملية السياسية خلال السنوات الـ29 الماضية.

محمد اشتيه

فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

حصار غزه

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