رئيس مدينة ملوى يعلن إنارة طريق المحيط ملوى أبوقرقاص بعد سرقته يناير 2011

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع سند مختار، رئيس مجلس قروى إبشادات، أعمال إعادة إنارة طريق المحيط ملوى أبو قرقاص بمحافظة المنيا وذلك بعد سرقته عقب الانفلات الأمنى يناير 2011، حيثُ تم إعادة زرع أعمدة الإنارة وشد الأسلاك وجارى استكمال تركيب الكشافات والمحولات لإنارة الطريق وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة برفع كفاءة أعمدة الإنارة وإنارة الطرق وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية.