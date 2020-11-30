رئيس فنزويلا ينشر رقمه على "تويتر" للتواصل مع شعبه.. ويتلقى مئات الرسائل

كتب إيهاب محمد

نشر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، رقم هاتف يتيح لمواطنيه التواصل معه على "واتس اب" و"تيليجرام"، وفى بيان عبر حسابه على "تويتر"، قال مادورو: "سأنخرط منذ اليوم فى النضال من أجل الحقيقة عن فنزويلا وشعبنا من خلال واتس ب وتيليجرام.. يأتى مادورو إلى واتس اب .. مادورو يأتى إلى تيليجرام"، وتابع الرئيس الفنزويلي مخاطبا مواطنيه "ها هو هاتفى، 04262168871، ضموني إلى مجموعاتكم".

وبعد ساعات من انتشار رقم مادورو بين الفنزويليين، نشر الرئيس مقطع فيديو آخر على حسابه بتويتر، وأظهر إضافته إلى كم هائل للمجموعات على الواتس آب، وقال إن التجاوب كان هائلاً، وإنه تمت إضافته إلى آلاف المجموعات.



يعرض كم الرسائل التى وصلتة

وفى عام 2018 كان مادورو قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء إلقائه كلمة بإحدى المناسبات العسكرية، فى العاصمة كاراكاس، وحينها ذكرت عدد من وسائل الإعلام أن الرئيس الفنزويلى تعرض لهجوم بطائرات مسيرة محملة بمتفجرات، لكنه نجا وأصيب عدد من حراسه، ثم فى يونيو من عام 2019، أعلنت الحكومة الفنزويلية إحباطها محاولة انقلابية تشمل اغتيال مادورو، وأشارت السلطات إلى عناصر تابعة للحكومة تسللت وسط القائمين على المحاولة الانقلابية.

يُشار إلى أن فنزويلا تشهد توتراً منذ 23 يناير 2019، إثر زعم قائد المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو أحقيته بتولى الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ودعا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، شعبه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر المقبل، وقال إن مشاركة الفنزويليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أفضل هدية بمناسبة عيد ميلاده، وفقا لــ" روسيا اليوم".