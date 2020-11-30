رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البيطرى.

وأكد الدكتور "السعيد"، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى ضمت كلا من الدكتور محمد صبحى أبو سالم الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم، والدكتور حاتم حسين بكري الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعى والسموم.

من ناحية أخرى استمعت اللجنة خلال اجتماعاتها، إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.