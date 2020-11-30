اليوم السابع
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الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:41 م
خالد صلاح
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رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الخيرى السابع عشر للملابس الجاهزة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:28 م
رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الخيرى السابع عشر للملابس الجاهزة جانب من الافتتاح
أسيوط فريق المحافظات

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إفتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط المعرض الخيرى السابع عشر للملابس الجاهزة و الذى نظمته اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب الكلية ،وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم و الطلاب و الدكتورة سماح محمد عبد الله عميدة الكلية و الدكتورة انتصار محمد يونس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة ميمى محمد مكاوى وكيل الكلية الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة ميرفت على خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتورة نعمة محمد المغربى مستشار اللجنة الاجتماعية و الدكتورة حكمت إبراهيم منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و ممثلى رعاية الشباب و اتحاد الطلاب.

و من جانبه أكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على الاهتمام بطلابها من جميع النواحى  الاجتماعية و الصحية و التعليمية و خاصة  من الطلاب غير القادرين بما يساهم فى تلبية متطلباتهم الحياتية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا فى التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب و تحفيزهم لمزيد من الجد و الاجتهاد و توفير مناخ لهم يساعدهم على التفوق الدراسى .

و أشار الدكتور شحاتة غريب إلى دعم إدارة الجامعة المستمر لكافة أنشطة الدعم و التكافل الاجتماعى و التى  تأتى تأكيداَ على إستراتيجية الجامعة  فى تحقيق دورها المجتمعى المنوط بها و الوفاء باحتياجات و متطلبات أبنائها الطلاب و تخفيف عن كاهلهم الأعباء المعيشة وتوفير كافة سبل الدعم و الرعاية .

و أوضحت الدكتورة سماح عبدالله أن المعرض يأتى فى نسخته السابعة عشر والتى تحرص الكلية على عقده بصفة دورية و الذى شهد إقبالا كثيفاَ من الطلاب ،موضحة أن المعرض يضم كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الجديدة و بأسعار رمزية على أن يخصص عائد المعرض فى المساهمة فى دعم و تجهيز عدد من المراكز و الواجدات و أقسام الكلية.   

كما أعقب الافتتاح تفقد رئيس الجامعة و نائبه عدد من الوحدات و المعمل المتخصصة داخل الكلية و الوقوف على بنيتها التحتية و مراحل تطويرها والتى  شملت تفقده ملعب كرة القدم و صالة اللياقة البدنية و تنس الطاولة و معمل تمريض البالغين والمجهزة بشاشات بث تلفيزيونى للطلاب الكلية لشرح الجزء العلمى الخاص بالمقررات الدراسية ويتم بثها فى أكثر قاعة دراسية و اختتمت فعاليات الزيارة بافتتاح مركز التدريب و قاعات التدريب.   

 

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