رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع إزالة الإشغالات من أمام معهد بنين محمد رجب

الإسكندرية أسماء على بدر

تابع الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، إزالة الإشغالات من أمام معهد محمد رجب الابتدائى والإعدادى الثانوى بإدارة شرق، وذلك بالتعاون مع الحي.

ورافق علاء الحلفاوى مدير إدارة الشئون القانونية، والمهندسة منال عبدالعزيز مهندسة المنطقة، وإسماعيل أنور الموجه بإدارة شرق، كما تفقد فضيلته الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وكما تابع هاشم تجميل حدائق مركز الخدمة والنشاط، ورفع وإزالة أفرع الأشجار التى تم تقليمها، وذلك بالتعاون بين هانى عبدالصمد مدير مركز الخدمة والنشاط، وخالد محمود فراج مسئول الزراعة بالمنطقة.

وكان الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، قد تفقد ورشة عمل إدارة المكتبات بالمكتبة المركزية، والتى تقام تحت إشراف ثناء سعد مديرة إدارة المكتبات؛ وتهدف إلى فهرسة، وترتيب، وتسجيل كتب المكتبة المركزية، ويشارك فى ورشة العمل أخصائى وأخصائيات المكتبات، ورافق محمود جمال مدير إدارة الأمن.

وأكد خميس، على أهمية القراءة فى حياة الإنسان؛ لأنها غذاء العقل، وأن الكتب تحتفظ بقيمتها، والمعلومة التى يحصل عليها الإنسان منها تبقى فى ذاكرته، ونه يجب تفعيل المكتبة المركزية بعد الانتهاء من أعمال التسجيل والفهرسة، حيث أن المكتبة تضم العديد من مجموعات الكتب القيمة.