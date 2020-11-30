جولة ليلية لمحافظ الشرقية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية مساء اليوم، بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الثالثة بالممشى السياحى أمام ديوان عام المحافظة لمتابعة تنفيذ الأعمال والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشدداً على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالممشى لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الزقازيق.

وسيراً على الأقدام توجه المحافظ لمتابعة الأعمال النهائية بالمرحلة الثانية من الممشى السياحى أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق للتأكيد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل بالممشى تمهيداً لافتتاحه رسمياً ليصبح متنفساً للمواطنين من أبناء المدينة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع أكوام القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

رافق المحافظ فى الجولة سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينه الزقازيق.