اليوم السابع
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الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:30 م
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تنفيذ 73 إزالة إدارية فى حملة إشغالات مكبرة بقنا‎

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:53 م
تنفيذ 73 إزالة إدارية فى حملة إشغالات مكبرة بقنا‎ جانب من الحملة
قنا صابر سعيد

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شنت إدارة تموين نجع حمادى شمالى محافظة قنا، اليوم الإثنين، حملة على الأسواق بناء على توجيهات أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، وممدوح عبد العزيز، وكيل المديرية، ويوسف سليم، مدير الإدارة.

 

وأوضحت إدارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير مخالفات لإدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضرين عدم وجود فواتير لدى محلات، ومحضر عدم وجود سجل حركة 21 بترول لمستودع بوتاجاز.

 

وأضافت الإدارة، أن الحملة حررت محضر امتناع عن بيع سلعة السجائر و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات متنوعة أثناء المرور على مخابز بمدينة نجع حمادي.

 

وفى سياق آخر، شنت الوحدة المحلية حملة إزالة إشغالات تمكنت خلالها من تحرير 11 محضر إشغال الطريق العام، و9 بائع متجول بدون ترخيص، و5 مخالفة نظافة، و8 عدم حمل شهادة صحية، و73 إزالات إدارية، و4 إدارة منشاة بدون ترخيص، و31 مضبوطات متنوعة.

 

 


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