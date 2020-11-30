اليوم السابع
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تعرف على أخر قرار لمحافظ المنوفية قبل إصابته بفيروس كورونا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:49 ص
تعرف على أخر قرار لمحافظ المنوفية قبل إصابته بفيروس كورونا ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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تعرض اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى الإصابة بفيروس كورونا،  ويخضع حاليا للعزل والعلاج وفقا لبروتوكول داخل الإستراحة بمدينة شبين الكوم. 

وكان أخر القرارات التى أصدرها اللواء إبراهيم أبوليمون ، محافظ المنوفية، كانت السبت الماضى بالقرار رقم 1629 والذى نص على تخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية "ديوان عام المحافظة، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديريات الخدمات، والمشروعات الخدمية، وكافة المصالح الحكومية" بنسبة 25% من إجمالى عدد العمالة.

وأكد محافظ المنوفية، فى القرار، أنه سيتم الخفض بنسبة 25% وذلك بعد استبعاد الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل، وتقديم الخدمات لجماهير المواطنين، وفقا لرؤية رئيس الجهة او طبيعة العمل، فضلاً على أن القرار لا يسرى على العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، مُضيفًا أن الإجازة الممنوحة تكون إجازة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المُقررة قانونًا ولا تؤثر على المستحقات المالية.

وكان قد أكد محافظ المنوفية فى تصريحات خاصة لــ " اليوم السابع " أنه يخضع حاليا للعزل بالإستراحة الخاصة بمدينة شبين الكوم، وأنه يباشر  مهام عملة كاملا من خلال مكتبة بالاستراحه، وانه يتابع إجراءات العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحه من خلال حميات شبين الكوم .

 

 


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