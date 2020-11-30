تركيا تعلن إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة كورونا

رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوعان اليوم الاثنين إن تركيا ستفرض حظر تجول في أيام العمل وإجراءات عزل عام كامل في أيام العطلات الأسبوعية للحد من تفشي فيروس كورونا بعد أن زادت حالات الإصابة والوفيات الجديدة إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال أردوغان إنه لن يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا في أيام العمل، وفي عطلة نهاية الأسبوع من التاسعة مساء الجمعة إلى الخامسة من صباح الاثنين.

وأضاف أن بعض القطاعات، ومنها سلاسل التوريدات والإنتاج، ستُعفى من هذه الإجراءات التي يبدأ العمل بها غدا الثلاثاء.