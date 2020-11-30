تركيا تسجل وفيات قياسية بكورونا لليوم الثامن على التوالي

رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا سجل رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي اليوم الاثنين إذ توفي 188 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقما قياسيا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 31219.

وعلى مدى أربعة أشهر كانت تركيا تسجل الإصابات التي تظهر عليها أعراض فقط لكنها بدأت منذ يوم الأربعاء تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أيضا.

وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في مارس آذار 13746.