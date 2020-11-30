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ترامب ينشر فيديو لخروج بايدن من المستشفى ويعلق: أتمنى الشفاء العاجل

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:32 ص
ترامب ينشر فيديو لخروج بايدن من المستشفى ويعلق: أتمنى الشفاء العاجل بايدن وترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصابة الرئيس المنتخب جو بايدن بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه لكنه لم يصب بأية كسور، متمنيا الشفاء العاجل له، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر.

وأعد الرئيس دونالد ترامب تغريدة لفيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية لحظة خروج بايدن من مركز تقويم العظام في ولاية ديلاوير.

وقال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مساء الأحد، نقلا عن طبيبه الشخصي إن بايدن أصيب بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه لكنه لم يصب بأية كسور.

وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع السبت مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عاما زار طبيبا للعظام يوم الأحد للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.

وقال الطبيب الخاص لبايدن كيفن أوكونور في بيان منفصل وزعه مكتب بايدن "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح" مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.

 


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