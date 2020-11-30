ترامب يرجع إلى الخلف على "تويتر".. تقلص ملحوظ فى عدد المتابعين بخلاف بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

تقلص أعداد المتابعين للرئيس دونالد ترامب على تويتر منذ أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، وفي الوقت نفسه زاد عدد متابعين الرئيس المنتخب، وفقًا لموقع Fact base فقد الرئيس ترامب 133902 متابعًا منذ 17 نوفمبر، بينما حصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 1156.610 متابعًا.

في تغريدة يوم الأحد ، قال مضيف سي ان إن والمراسل الإعلامي براين ستيلتر، إنه بينما لم يكن متابعو تويتر "بالتأكيد أهم مقياس في العالم" ، إلا أنه "لا يزال جديرًا بالملاحظة: للمرة الأولى منذ عام 2015 ، يفقد ترامب باستمرار أتباعه" "، وأشار إلى أن موقع Factbase "قاس انخفاضات طفيفة لمدة 11 يومًا على التوالي".

ووفقا للتقرير لدي ترامب 88.8 مليون متابع، وفي الآونة الأخيرة يستمر في تغريدة بشأن مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات ونظريات المؤامرة الشاملة المحيطة بخسارته أمام بايدن، رافقت رسالته الأخيرة وقت كتابة هذا التقرير مقطع فيديو لحشد من الناس في تجمع حاشد وقال: "من المحال ان نكون خسرنا الانتخابات"، لطالما انتقد ترامب سياسات تويتر زاعمًا أنها متحيزة ضد المحافظين.

على الجانب الأخر لدي بايدن 20.2 مليون متابع، وفي صباح يوم الاثنين كتب: "حان الوقت للتخلص من الخطاب القاسي ، والاستماع إلى بعضنا البعض مرة أخرى. لإحراز تقدم ، يجب أن نتوقف عن معاملة خصومنا على أنهم أعداء لنا. نحن لسنا أعداء. نحن أمريكيون."