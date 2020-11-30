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بوريس جونسون: نأمل بإعطاء التصاريح للقاحى أوكسفورد وفايزر قبل أعياد الميلاد

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:35 م
بوريس جونسون: نأمل بإعطاء التصاريح للقاحى أوكسفورد وفايزر قبل أعياد الميلاد رئيس وزراء بريطانيا
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا أكد بأنه يأمل بإعطاء التصاريح للقاحى أوكسفورد وفايزر قبل أعياد الميلاد.

 

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن المفوضية وقعت عقدا مع شركة "كيورفاك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية للحصول على لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

 

وقالت فون دير لاين - فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع (تويتر) أوردتها قناة (سى أن إن) الأمريكية - "اليوم، وقعنا على عقدنا الخامس للحصول على لقاح، مع كيورفاك".

 

وأضافت أن المفوضية الأوروبية أمنت الآن نحو 2 مليار جرعة من اللقاحات المحتملة ضد فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن الأوروبيين سيكون بوسعهم الوصول إليها بمجرد الموافقة على سلامتها وفعاليتها الذى نأمل أن يحدث قبل نهاية العام الجارى.


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