بدء تنفيذ مبادرة تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بدور العبادة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، بدء العمل بمبادرة تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك مياه الشرب بالمساجد والكنائس بالمحافظة، وفق تعليمات اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وذلك ضمن خطة الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لترشيد استهلاك المياه.

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بتركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك بالمساجد والكنائس بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدات المحلية ومدرية الأوقاف والكنائس بالأقصر، حيث توجه فريق من الفنيين المتخصصين ومسئولى التوعية لعدد من المساجد والكنائس لبدء عمليات التركيب والتوعية بأهمية عدم الهدر في استخدام مياه الشرب، مع لصق بوسترات التوعية بأماكن الوضوء ودورات المياه لحث المواطنين على التعاون حتى تستطيع الشركة قياس الفارق قبل تركيب القطع الموفرة وبعدها.

كانت قد بدأت الشركة فى تنفيذ برنامج مشروع "الحلول المتكاملة للمياه" بالأقصر، يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لتحسين مستوى الخدمة والكفاءة ومواكبة التحول الرقمى وتقليل الفاقد من المياه، كما يستهدف المشروع تعزيز القدرات وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية وتدارك المشكلات الطارئة وبحث الحلول المثلى لها، حيث استقبلت الشركة كلا من جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، ومهدى هندية مدير قسم المرافق والأصول، ومحمد على صبري نائب مدير المشروع، وبصحبتهم مديرى العمل بالمكتب الاستشارى، وذلك ضمن عدد من ورش العمل استكمالاً لتنفيذ مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضمت الاجتماعات نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، ورؤساء القطاعات ومديرى عام الإدارات لمناقشة خطة عمل السنة الثانية للمشروع والتى تتمثل فى أربعة محاور رئيسية وهى :"إدارة الأصول - جودة الخدمة - استرداد التكاليف - الكفاءة التشغيلية".

كما يهدف المشروع إلى استعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في إدارة الأصول وأيضاً إلى زيادة نسب التحصيل وتقليل فاقد المياه بنسبة 22%، كما يساهم في تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الأيزو 17025 وترشيد الطاقة وتوفير البرامج الإلكترونية وتطوير مؤشرات الأداء، واستعادة تكلفة الإحلال والتجديد بنسبة 50%، بما يساعد ذلك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة .



تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بدور العبادة فى الأقصر



تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بدور العبادة فى الأقصر