بايدن يعلن أسماء اللجنة المنظمة لحفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بأول الاستعدادات الرسمية لتنصيبه في 20 يناير، وكشف النقاب عن اللجنة الافتتاحية التي ستقود الترتيبات لليوم الذي يتولى فيه هو ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس منصبيهما.

بحسب صحيفة الإندبندنت، قام بايدن بتعيين توني ألين، رئيس جامعة ولاية ديلاوير للعمل كرئيس تنفيذي للجنة الافتتاحية الرئاسية ورئيس عمليات الحملة ماجو فارجيز كمدير تنفيذي للمجموعة.

تعمل اللجنة الافتتاحية بالتنسيق مع مجموعة التخطيط التابعة للكونجرس حول الترتيبات الخاصة بحفل الكابيتول، وتنظيم الافتتاحيات وغيرها من الأحداث المحيطة بأداء اليمين، ومن المقرر أن تدخل تغييرات على شكل هذه الأحداث الاحتفالية في الهواء وسط جائحة فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد.

في بيان يوم الإثنين، قالت اللجنة الافتتاحية، إنها ستعمل على "إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة الناس ومنع انتشار COVID-19 مع إشراك جميع الأمريكيين" في الاحتفالات.

وقد أعلن بايدن، انه سيكون لدى الرئيس المنتخب جو بايدن فريق اتصالات رفيع بالكامل من السيدات في البيت الأبيض، كما كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أسماء مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين التي رشحها لمنصب وزير الخزانة.

وأعلن بايدن، عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب، يلين التي كانت أول امرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة، ورشح أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.