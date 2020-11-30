اليوم السابع
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النيابة اللبنانية تحيل صحيفة للقضاء اتهمت البطريرك المارونى بـ"العمالة لإسرائيل"

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:59 م
النيابة اللبنانية تحيل صحيفة للقضاء اتهمت البطريرك المارونى بـ"العمالة لإسرائيل" البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى
أ ش أ

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أحالت النيابة العامة اللبنانية صحيفة إلى المحاكمة على خلفية تقرير إخبارى، كانت قد نشرته قبل نحو 3 أشهر، حمل اتهامات للبطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى بـ "العمالة لصالح إسرائيل".
 
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أحالت جريدة (الأخبار) والقائمين على إدارتها إلى جانب أحد الصحفيين بها، إلى محكمة المطبوعات، والتي تعد المحكمة المختصة بنظر قضايا وجرائم النشر في لبنان.
 
وأشارت إلى أن الاتهام جاء في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وما تضمنته من تحريات أجراها مكتب الجرائم المعلوماتية بجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية).
 
وكانت جريدة (الأخبار) وثيقة الصلة بـ "حزب الله" قد نشرت بعددها الصادر في 24 أغسطس الماضي تقريرا إخباريا اعتبرت فيه أن دعوة البطريرك الماروني إلى حياد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية ومطالبته السلطات اللبنانية بمداهمة مخابىء السلاح ومخازن المتفجرات وضبطها كونها تمثل خطرا لتكرار كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، بمثابة "التماهي مع الدعاية الإسرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح في الأحياء السكنية، والعمل على شيطنة الحزب عبر تحميله المسئولية عن وقوع الانفجار الذي دمر العاصمة بيروت". وذلك بحسب ما أوردته الصحيفة.

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