المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا بالولايات المتحدة لأكثر من 266 ألفا

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و295 ألفا و605 حالات، بزيادة 152 ألفا و608 إصابات عن الحصيلة السابقة،

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 266 ألفا و51 حالة بعد تسجيل 885 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.