القومى للمرأة بالغربية: استهدفنا 108150 مواطنا فى حملة احميها من الختان

الغربية - مصطفى عادل

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الغربية حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، وذلك فى الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2020 م، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وفى إطار جهود المجلس القومى للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية للقضاء على الختان .

وصرحت الدكتورة صفاء مرعى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، بأن الحملة استهدفت 75500 سيدة و13400 رجل و19250 طفلا، بإجمالى عدد مستهدفين 108150 وذلك بقرى شبراملكان وعياش بمركز المحلة الكبرى والرجدية ومجاوراتها بمركز طنطا، وكذلك عدد من القرى والنجوع بمراكز المحافظة الأخرى بمشاركة 80 رائدة وعضوات وأعضاء الفرع بالمدن والقرى .

وأشارت إلى قيام الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث، باعتباره عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي.

وعلى هامش الحملة تم تنظيم مسرحية تفاعلية بالمركز الثقافى بطنطا وعرض فنى وورشة رسم للأطفال. كما أقيم فى اليوم الختامى ندوة حاضرت فيها مقرر الفرع الدكتورة صفاء مرعى أستاذ أمراض النساء والتوليد، والشيخ ياسر بهى الدين من أئمة الأوقاف، وتناولت الدكتورة صفاء مرعى فى كلمتها أهمية دور الرائدات الريفيات فى توصيل رسائل الحملة، وتم فتح حوار مبسط مع الحضور وعرض الرأى الطبى والشرعى للختان وتوضيح رأى الدين فى ختان الإناث، ورأى الطب والعقوبة المنصوص عليها فى القانون لكل من يشارك فى ارتكاب هذه الجريمة، والآثار النفسية والصحية التى تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.