القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بأبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير، فى القبض على تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص تخصص فى السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية قاموا بسرقة مبلغ مالى وسيارة من صاحب مزرعة دواجن بعزبة التمساح دائرة مركز أبو صوير، وضبط بحوزتهم سلاح نارى بندقية آلى و5 طلقات من ذات العيار، والسيارة المبلغ بسرقتها ومبلغ مالى ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أبو صوير من "حلمى.د.أ" 50 عاما صاحب مزرعة دواجن بعزبة التمساح دائرة مركز أبو صوير يفيد بأنه أثناء استقلاله سيارة ملاكى وبرفقته "محمد.ال.ا" 36 عاما عامل بالمزرعة، وعقب بيعه الدواجن الخاصة بالمزرعة وأثناء خروجهما وحال سيرهما فى إحدى المدقات الزراعية، استوقفهما شخصين لا يعرفاهما وقاما بدفعهما خارج السيارة واستوليا عليها وبداخلها مبلغ مالى 82 ألف جنيه و2 هاتف محمول ولاذا بالفرار بالسيارة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ضم الرائد أحمد جمال رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه.

وأوكل لفريق البحث فحص وتحديد خط سير هروب الجناة المحتملة والبحث عن شهود عيان تفيد فى تحديد أوصافهما والتحرى حول المجنى عليه وفحص علاقاته وخلافاته لبيان صلة أى منها بالحادث، وفحص المحيطين والمتواجدين فى مكان الحادث ومناقشتهم وفحص المسجلين فى منطقة الحادث، وضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة .

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 3 متهمين هم كل من المتهم "محمد.س.م"33 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير والمتهم "ابراهيم.ح.م"30 عاما عاطل مقيم كوبرى سيناء دائرة مركز أبو صوير، والمتهم "خالد.س.م"28 عام سائق مقيم كوبرى سيناء دائرة مركز الإسماعيلية.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، والسيارة المبلغ بسرقتها ومبلغ مالى 4200 جنيه. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.