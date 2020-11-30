الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم برنامجا تدريبيا حول صناعة "الفرنشايز"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، برنامج تدريبي عن "صناعة الفرنشايز" اليوم الاثنين، بمقر الغرفة.

وأشارت الغرفة التجارية بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن البرنامج التدريبى جاء ذلك بحضورأحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكلاً من أعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، أشرف أبو إسماعيل، والدكتور عمر الغنيمي، والمستشار نبيل بدوي محمد، مستشار الغرفة لشؤون الصناعات وريادة الأعمال.

وحاضرت بالبرنامج المهندسة هادية طلعت مسؤول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ أحمد سلامة مسؤل بجهاز تنمية المشروعات ،وخلال البرنامج التدريبي تم مناقشة كيفية نجاح صناعة الفرنشايز، وكيفية الحصول على دعم من الجهات المعنية لإتمام عملية الفرنشايز.