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العراق يتمسك بانتخاب أمين عام جديد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:39 م
العراق يتمسك بانتخاب أمين عام جديد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع
كتب مصطفى عنبر

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قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن الجمهورية العراقية متمسكة بتطبيق النظام الأساسى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بخصوص انتخاب أمين عام جديد للمجلس، خلفا للسفير محمد الربيع الأمين العام المنتهية ولايته.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نظام عمل المجلس ينص على انتخاب الأمين العام لمدة 5 سنوات، والتمديد له لفترة واحدة فقط، وأن العراق متمسكة بانتخاب أمين عام جديد للمجلس، مع العلم أن الأردن وموريتانيا دفعتا بمرشحين لرئاسة الأمانة العامة.

كانت مصادر دبلوماسية أردنية، قالت فى وقت سابق لـ"اليوم السابع"، أن المملكة الأردنية الهاشمية، دفعت بالدكتور رفعت الفاعورى، كمرشح لها لتولى مهام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خلفا للسفير محمد الربيع الأمين العام السابق للمجلس المنتهية ولايته.

كانت المملكة الأردنية الهاشمية، أرسلت الأحد الماضى، مذكرة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تطالب فيها بإدراج بند خاص باختيار الأمين العام الجديد للمجلس من بين ترشيحات الدول الأعضاء، علمًا بأن هناك دولتين أعضاء بالمجلس قدما مرشحين لشغل المنصب وهما الأردن وموريتانيا.

ومن المقرر أن يناقش موضوع اختيار أمين عام جديد لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، خلال أعمال الدورة 110 لمجلس الوحدة الذى سيعقد فى 7 ديسمبر 2020.


العراق

مجلس الوحدة الاقتصادية

محمد الربيع

الاردن

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