السراج يدعو رئيس مؤسسة النفط ومحافظ المركزى لمناقشة تجميد الإيرادات النفطية

كتب : أحمد جمعة

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عشرة من المسؤولين رفيعي المستوى، من جهات اقتصادية وقضائية وسياسية ورقابية لحضور اجتماع غدًا الثلاثاء، لمناقشة التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال.

وقال السراج، مخاطبًا المدعوين للحضور، إن الدعوة تأتى إيماءً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومن باب المسؤولية التاريخية، داعيا الحضور الاجتماع التقابلي المزمع عقده صباح يوم غد الثلاثاء.

وشملت قائمة المدعوين للحضور كلًّا من رئيس مجلس النواب (المجتمعين في طرابلس(، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير التخطيط المفوض، ووزير المالية المفوض، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.