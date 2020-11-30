الخارجية البحرينية تندد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن زاده

أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، وفق ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية.
وشدد بيان وزارة الخارجية، على "ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار".
وأضافت أنه ونظراً لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.
الخارجية البحرينية تندد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادهالإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:58 م
وزير الخارجية البحرينية الزيانى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، وفق ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
نيويورك تايمز: اغتيال محسن زادة يقوض خيارات بايدن فى استئناف الدبلوماسية مع إيرانالأحد، 29 نوفمبر 2020 11:35 ص
صور العالم هذا المساء.. مظاهرات حاشدة في فرنسا للتنديد بقانون الأمن.. قتلى وجرحى فى انفجار غازى بالسعودية.. تعيين أول كاردينال أمريكي من أصل أفريقي في التاريخ الكاثوليكي.. احتجاجات في إيران على اغتيال محسن زادهالسبت، 28 نوفمبر 2020 10:00 م
صور.. مظاهرات فى طهران احتجاجا على اغتيال العالم الإيراني محسن زادهالسبت، 28 نوفمبر 2020 05:37 م
ألمانيا: اغتيال العالم الإيرانى محسن زادة يزيد من تفاقم الوضع فى المنطقةالسبت، 28 نوفمبر 2020 01:31 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة