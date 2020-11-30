الخارجية البحرينية تندد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن زاده

وكالات

أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، وفق ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية.



وشدد بيان وزارة الخارجية، على "ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار".



وأضافت أنه ونظراً لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.