الخارجية الأمريكية تطالب آبى أحمد بوقف القتال فى إقليم تيجراى

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد ودعاه إلى وقف كامل للقتال فى تيجراى والبدء فى الحوار.

وأكد دبرصيون جبرمكئيل زعيم إقليم تيجراى، استمرار القتال على كافة الجبهات، وطالب رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد بـ "وقف الجنون"، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، حاول رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد غسل يديه من قتل المدنيين فى منطقة تيجراى، وقال أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا فى هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة بالمنطقة الواقعة شمال البلاد.