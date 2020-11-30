الخارجية الأمريكية تطالب آبى أحمد بوقف القتال فى إقليم تيجراى

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد ودعاه إلى وقف كامل للقتال فى تيجراى والبدء فى الحوار.
وأكد دبرصيون جبرمكئيل زعيم إقليم تيجراى، استمرار القتال على كافة الجبهات، وطالب رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد بـ "وقف الجنون"، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.
فى غضون ذلك، حاول رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد غسل يديه من قتل المدنيين فى منطقة تيجراى، وقال أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا فى هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة بالمنطقة الواقعة شمال البلاد.
ولم يصدر رد حتى الآن من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، والتى اتهمت الحكومة باستهداف المدنيين فى الضربات الجوية والقتال البرى.
ومن الصعب التحقق من ادعاءات الجانبين، نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيجراى، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال فى الرابع من نوفمبر.
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