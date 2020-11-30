الحكومة البريطانية ترجح تمديد المفاوضات بشأن "بريكست"

كتب سمير حسنى

رجحت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، تمديد المفاوضات بشأن بريكست، جاء ذلك نقلا عن قناة الشرق السعودية للأخبار.

واستؤنفت، المفاوضات المباشرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول اتفاق تجارى بينهما فى محاولة أخيرة للوصول إلى الاتفاق المرتقب مع بقاء خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء علاقتهما الحالية.

وقال مصدر بريطانى، إنه لا يوجد فى الوقت الراهن اتفاق على اتصال هاتفى بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أنهما سيتحدثان خلال الثمانى والأربعين ساعة المقبلة.

ومن المرجح أن يكون الاتصال الهاتفى بين جونسون وفون دير لاين أول مؤشر على تحرك سواء صوب اتفاق أو صوب انهيار المحادثات.

وذكرت التايمز أيضا أن المفوضية الأوروبية بدأت "تعتمد على" مفاوض الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، وهو ما ينعش الآمال فى إمكانية التوصل إلى اتفاق.