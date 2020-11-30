الأمم المتحدة تناقش العنف والاتجار بالبشر أثناء كورونا اليوم بحضور غادة والى

كتبت - هند المغربي

ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)اليوم الاثنين جلسة الوقوف ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر أثناء جائحة كوفيد-19

ووفق تقرير الأمم المتحدة يقوض وباء كوفيد -19 بشدة الجهود المبذولة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر من خلال تقليل الوصول إلى الوقاية والحماية ، مثل الخدمات الاجتماعية والرعاية ، وزيادة حوادث العنف. نظرًا لأن عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا دفعت المجتمعات إلى الخروج من شوارعها ، فقد أدت أيضًا إلى زيادة الجريمة في السر.

سيناقش الاجتماع حالة العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر وسط جائحة كورونا ، اعترافاً بالمساهمات القيمة للمدافعات عن حقوق المرأة في هذا المجال و سيساعد الخبراء والنشطاء والممارسون في تحديد الخطوات التالية القابلة للتنفيذ التي يمكن لهيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء اتخاذها لإحراز تقدم ملموس في منع العنف الجنسي والاتجار بالبشر والتصدي لهما.

ويستهدف الحدث جمهورًا أوسع ، كما يعمل على توعية الجمهور بمخاطر الاتجار بالبشر ، حيث يمكن أن يحدث الاتجار بالبشر والعنف الجنسي في أي مكان ولأي شخص.

يدير الجلسة ميرا سورفينوسفير النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي، بحضور الدكتورة غادة فتحي والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و نادية مراد سفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر ، الحائز على جائزة نوبل ورئيس مبادرة ناديا واشلي جود سفير النوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وأوزارك هنري سفير النوايا الحسنة لبلجيكا ضد الاتجار بالبشر