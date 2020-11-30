إعدام 1150 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة وطلخا

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وتنفيذا لتكليفات المحافظ وفقا لقرار المحافظة رقم 369 وبإشراف منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، تم تنفيذ حملة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمدينة المنصورة وطلخا، مساء اليوم.

وأوضحت السكرتير المساعد أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد أسفرت الحملة التى تم تنفيذها عن ضبط مواد غدائية غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم إعدام 1150 كيلو مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك الأدمي تشمل (أسماك مجمدة و سردين و خضروات و فاكهه منوعة ورنجه ودجاج مجمد وبطاطس مجمدة و بط مجمد و لحوم متبله و مصنعات لحوم سجق و كفته) وذلك للتغير فى الخواص الطبيعية.

وقالت السكرتير المساعد إنه على الفور أمر المحافظ بإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها فى الوقائع المشار إليها.

وفى ذات السياق، أوضح محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات اليومية، تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضراوات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمى، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مشيرا إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات..

وأكد الدكتور مختار على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لأية محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدى للمخالفين .