إصابة 6 أشخاص فى حادث سير بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين على طريق بنى سويف الأزهرى، وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى .

تلقى اللواء محمد مراد مدير الأمن إخطاراً من شرطة النجدة بتصادم دراجتين بخاريتين بطريق بنى سويف الأزهرى.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كل من ادهم كامل زكي، 24 سنة من قرية بلفيا ومصاب باشتباه ما بعد الرتجاج مع غيبوبة تامة مع اشتباه كسر بالساق اليسرى مع كدمات بالجسم، و منى عثمان على 35 سنة مقيمة البشرى ربة منزل مصابة جرح قطعى بالرائس حوالى 15 سم مع اشتباه ما بعد الارتجاج، واحمد محمد حسانين 25سنة نقاش من عزبة التحرير مصاب كدمة شديدة بالقدم اليمنى وانتصار كمال خميس 40سنة من شارع البشرى ربة منزل مصابة بكسر باليد اليسرى مع جروح وسحجات بالجسم ومهاب حسين كمال الدين كامل 4 سنوات مصاب بجروح وسحجات بالجسم وعبد الرحمن عادل حسين 35 سنة من ميدان الحمام مصاب بكسر بالساق اليمنى إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وتم تحرير محضر بالواقعة.