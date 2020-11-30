أفغانستان تسجل 283 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

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سجلت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الإثنين، 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و16 وفاة مرتبطة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 46 ألفا و498 إصابة، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1779 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 36 ألفا و788 شخصا، بعد تسجيل 57 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء اختبارات كوفيد-19 لما لا يقل عن 149 ألفا و100 شخص حتى الآن في المختبرات الحكومية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 7 آلاف و931 حالة.