اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد قرار حظر الاستيراد..

9 ملايين دولار صادرات البقول الجافة فى أغسطس الماضى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:00 ص
9 ملايين دولار صادرات البقول الجافة فى أغسطس الماضى بقوليات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت الصادرات المصرية من البقول الجافة تراجعا طفيفا، وفقا لبيانات حكومية، وذلك بعد قرار حظر تصديرها الصادر من وزارة التجارة والصناعة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من البقول الجافة نحو 9 ملايين و491 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و524 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 33 ألف دولار.

 

واتخذت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات، لمدة ٣ أشهر، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

 

وذكرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من البقول الجافة جاءت ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 100 مليون و689 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 110 مليون و707 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

 

وكان من أبرز صادرات المواد الخام، كلا من البصل الطازج وبلغت صادراته 3 ملايين و8 آلاف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و687 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، يليها الصادرات المصرية من البطاطس وبلغت قيمتها 453 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 509 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من الفول السوداني وبلغت قيمتها 561 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

 

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجاري 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 20.5%.


صادرات

صادرات مصر

جهاز الإحصاء

الإحصاء

بقول جافة

التجارة والصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء يرصد مرحلة تعافى المؤشرات الاقتصادية بعد انحسار كورونا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 03:13 م

رئيس جهاز الإحصاء يفتتح احتفالية اليوم العالمى للإحصاء

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 06:54 م

منسق الأمم المتحدة فى مصر: نتعاون مع جهاز الإحصاء فى سرعة الاعتماد على الرقمنة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 06:21 م

جهاز الإحصاء يكشف إنجازات الصادرات المصرية فى 5 سنوات.. 129.5 مليار دولار قيمة إجمالية بمتوسط 2.5 مليار شهريا.. و3.5 مليون دولار فى الساعة.. والإمارات الأكثر استرادا ومنتجات البترول أولى السلع المصدرة للخارج

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 11:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة