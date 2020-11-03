وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا للفتيات فى الدقهلية اليوم

يفتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي، بقسميه العلمي والأدبي، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ويرافقه لفيف من قيادات الأزهر والمحافظة.
ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.
يأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.
ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.
يأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.
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