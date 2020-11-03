اليوم السابع
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وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا للفتيات فى الدقهلية اليوم

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:00 ص
وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا للفتيات فى الدقهلية اليوم معهد جديد بمحافظة الدقهلية
كتب لؤى على

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يفتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي، بقسميه ‏العلمي والأدبي، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء‏، ويرافقه لفيف ‏من قيادات الأزهر والمحافظة.‏

ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير ‏سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا ‏على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.‏

يأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف ‏التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره ‏جزءا لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي ‏وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.‏

محافظة الدقهلية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

اخبار الازهر

وكيل الازهر

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