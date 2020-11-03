وكالة الفضاء المصرية: ننظم كل صيف تدريبا لطلاب كليات الهندسة والحاسبات والعلوم

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وضعت برنامج الفضاء الخاصة بالدولة خلال 10 سنوات مقبلة، وتعد الخطة بمثابة خارطة الطريق لمصر، فى مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن أول مرة تضع مصر برنامجًا واضحًا للفضاء معتمدة من القيادة السياسية، وأطلقت مصر من قبل النايل سات عام 1998، وقمر إيجيبت سات 1 فى عام 2007، باعتباره أول قمر صناعى مصر وتحاول مصر دخول مجال الفضاء الدولى حتى لا تكون معزولة عن العالم.

وأضاف "القوصى"، فى مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الوكالة تنظم كل صيف تدريبا لطلاب كليات الهندسة والحاسبات والعلوم، وتم تدريب 400 طالب هذا العام، من أصل 3000 طالب متقدم من 25 جامعة وكل مجموعة طلابية صممت مشروعا فضائيا، وتم تنظيم معرضا للفضاء لجميع الطلاب.