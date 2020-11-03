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وصايا المرور لمنع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار أعلى الطرق.. تعرف عليها

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 06:30 ص
وصايا المرور لمنع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار أعلى الطرق.. تعرف عليها أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت اﻹدارة العامة للمرور مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق ومنها:

- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.


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