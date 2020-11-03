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وزيرة البيئة تطلق حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى دهب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:08 م
وزيرة البيئة تطلق حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى دهب اجتماع وزيرة البيئة مع محافظ جنوب سيناء
كتبت آية دعبس

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا لمناقشة تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الوصيف رئيس غرف الغوص الدكتورة سامية سامى ممثلة وزارة السياحة وعدد من ممثلى الجهات المعنية. 
 
وقد تناول الاجتماع سبل تفعيل خطة الادارة البيئية للانشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، لدعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة، وذلك من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم ادارة  المحميات الطبيعية بالمحافظة.
 
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية  والشعاب المرجانية، مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئى فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئى و هو ما يلزمنا بالبدء فى تطبيق قرار 202، والذى يمكنا من جمع بيانات كاملة عن الانشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية فى المحميات الطبيعية وقد تم قاعدة بيانات من قبل قطاع الغوص وأكدت على تأجيل تحصيل اى رسوم حتى يتم الأنتهاء من تجميع البيانات من قبل قطاع الغوص ومما يساهم فى الحفاظ على سلامة الانظمة البيئية و منع الممارسة العشوائية للانشطة والذى يضمن سلامة الزوار بالمحمية.
 
وأوضحت فؤاد أنه تم الانتهاء من وضع نظام إلكترونى يمكن الشركات من التسجيل عبر الانترنت ودفع المستحقات المالية المطلوبة وفق للقرار الحالى والخاص بتخفض الرسوم بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا بالعالم وتأثيرة على القطاع السياحى على ان يتم بعد ذلك بدء التشاور مع كافة الجهات المعنية حول الرسوم  وقيمتها وكافة الاجراءات المتعلقة بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لكافة الاطراف ويضمن تنويع المنتج السياحى ويوفر فرص عمل جديدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية و استدامتها.
 
كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ جنوب سيناء على البدء فى اطلاق اول نموذج للادارة البيئية للانشطة البحرية بشرم الشيخ كمرحلة تجربيبة خلال الفترة القادمة ليتم فيها تطبيق التجربة فى ظل انخفاض الانشطة السياحة لتقييم التجربة وإجراء أى تعديلات للمسار قد يتطلبها  التنفيذ لتكون انطلاقة لتعميمه بباقى المحافظات الساحلية بعد مراجعتها من كافة الجهات المعنية .  
 
 واشارت فؤاد الى ان الوزارة تعمل على التطوير المستمر ورفع كفاءة الشمندورات لحماية البيئة البحرية حيث سيتم البدء فى احلال وتجديد وصيانة حوالى 25 الى 40 شمندورة بالمحافظة بما يضمن حماية البيئة و جودة المنتج السياحى .
 
  ومن جانبه، أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جهود وزيرة البيئة لتطوير العمل البيئى و جعله فرصة حقيقية للتنمية وخاصة انشطة دعم السياحة البيئية و هو ما تكلل باطلاق حملة ايكو ايجبيت و انه على استعداد دائم للعمل مع الوزارة فى تلك المشروعات الهامة للوطن و المواطن و السائح .    
 
كما ناقش الاجتماع اجراءات الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام داخل المحميات و بالسفن و استبداله بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها كذلك العمل على رفع الوعى البيئى للعاملين بالمنشات السياحية مع وضع اشتراطات فى حالة الاستخدام للضرورة حيث شددت وزيرة البيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لذلك و التأكد من تنفيذ القرار كما تم الاتفاق على اطلاق حملة جديدة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام بمدينة دهب خلال الشهر الحالى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار و محافظة جنوب سيناء .
 
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وزيرة البيئة

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