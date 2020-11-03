هبوط بورصة مسقط بجلسة الثلاثاء.. وتراجع 9 أسهم

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.28% خاسراً 9.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3538 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون ريال عبر تنفيذ 210 صفقة لعدد 37 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 6.30%، ثم سهم، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.56%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 1.99%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.57%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 2.88%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 786.3 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت إجمالي إيرادات بلغت 254.5 مليون ريال عماني مقابل 352.6 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 28%، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 328 ألف رسال عماني مقابل 3 ملايين ريال عماني بنسبة انخفاض 89%.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة العمانية للتغليف، عن استبدال شركة الباز للخدمات والاستثمار ممثلها بمجلس الإدارة براديبتا كومار داس ببشير أحسن علي زايد.